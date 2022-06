5 Häuser, die du so noch nie gesehen hast

Das erste Projekt, das wir euch mitgebracht haben, ist kein Wohnhaus, sondern ein Saunagebäude. Und was für eins! Es steht auf den Lofoten in Norwegen und schmiegt sich als einzigartiger Holzbau an die schroffen Felsen eines alten Kais direkt am Meer. Das Besondere: Der Bau basiert auf drei bestehenden, denkmalgeschützten Gebäuden eines verlassenen Fischerdorfes. Der Bestand wurde also in das Projekt integriert und wird durch die hölzernen Bänder, welche Außenterrassen auf den Felsen bilden, neu interpretiert.