Moderne Schirmständer

Who are you? - Der Name dieses Schirmständers ist Programm, denn wenn gerade kein Schirm drin steht, sieht man der coolen Skulptur ihre Funktion absolut nicht an. Auch im leeren Zustand macht sie also eine super Figur im Flur und zieht garantiert sämtliche bewundernde Blicke unserer Gäste auf sich.