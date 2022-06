homify 360°: Marbella Club Villa: Urlaubsdomizil de luxe

Wer in einem Luxushotel Urlaub machen und alle Vorzüge einer solchen Urlaubsresidenz mitnehmen, aber dennoch ein Höchstmaß an Privatsphäre genießen will, kann sich im Marbella Club Hotel eine Villa mieten. Mit eigenem Außenbereich, mehreren Zimmern, Küche, Pool und Garten bieten diese Villen maximalen Komfort und gleichzeitig eine ruhige Abgeschiedenheit vom Hotelleben. Das Innenarchitektenteam von Originals Interiors hat einige dieser Villen umgebaut, auf den neuesten Stand gebracht und so zum perfekten Rückzugsort für Familien oder Gruppen gemacht, die im Urlaub Wert auf Luxus, Ungestörtheit, Komfort und Flexibilität legen.