Eine Sauna für Zuhause – lohnt sich das?

Plant man, eine Sauna privat zu bauen, gilt es vielerlei Details zu berücksichtigen. Ein wichtiger Punkt sind, wie bereits erwähnt, die Anschlüsse für Strom und Wasser. Eine normale Steckdose ist in der Regel nicht ausreichend, um daran eine Sauna anzuschließen. Vielmehr benötigt man dafür einen Starkstromanschluss. Da eine solche Leitung aber meist 400 Volt beträgt, sollte man unbedingt einen Fachmann damit beauftragen. Dieser kann dann nicht nur die Anschlüsse verlegen, sondern sich auch gleich um die Inbetriebnahme des Saunaofens kümmern. Und hat man einen Elektroinstallateur schon mal an Ort und Stelle, kann dieser auch gleich darauf achten, dass sämtliche Kabel in der Sauna hitzebeständig sind.

Wenn eine Sauna privat genutzt wird, reicht meist auch ein kleineres Modell. Verschiedene Hersteller bieten dementsprechend kleine oder maßgefertigte Modelle an, die sich in jede noch so schmale Ecke integrieren lassen. Solche Modelle kommen bestenfalls auch mit einem normalen Anschluss von 230 Volt aus und erweisen sich damit auch als kostengünstiger.