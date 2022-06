Dachausbau – so geht es in einfachen Schritten!

Möchte man den Dachausbau selber machen, sollte man sich neben der baulichen Planung zudem Gedanken darüber machen, wo Licht und Elektronik installiert werden sollen. Hierbei kommt es auch darauf an, wofür die dazugewonnene Wohnfläche später genutzt wird. Wenn es als Arbeitszimmer genutzt werden soll, bedarf es wohlmöglich mehr an Varianten für Elektronik und Licht als beispielsweise für ein Schafzimmer. Man kann sich auch schon überlegen, wo die Deckenlampe und andere Lichtquellen angebracht werden sollen und wo die Musikanlage ihren Platz findet. Für die Wohnlichkeit ist das unerlässlich. Wenn es um die Licht-Frage geht, so kann neben nützlichem Licht, das vor allem in den Abendstunden für Helligkeit sorgt, auch auf moderne und dekorative Beleuchtungssysteme zurückgegriffen werden. Dazu eignen sich etwa LED-Leuchten an der Decke oder LED-Leisten im Bereich der Möbel. Diese sorgen nicht nur für eine indirekte Beleuchtung, sondern setzen den Raum zusätzlich in Szene und schaffen ein einzigartiges Raumbild mit Wohlfühlatmosphäre.

