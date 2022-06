Was brauche ich für eine Werkstatt zu Hause?

Was gehört denn nun aber in all die Schränke, Regale und Schubladen? Das hängt natürlich stark davon ab, wozu man die Werkstatt zu Hause hauptsächlich nutzen will. Jemand, der viel mit Farbe arbeitet, muss diverse Farben, Lacke und Pinsel unterbringen, während ein Hobbytischler verschiedene Sägen, Latten, Bretter und Hobel verwahrt. Dennoch gibt es eine Grundausrüstung an Werkzeugen, mit denen sich viele kleine Pleiten in Haus und Garten wieder richten lassen und die daher in keiner Hobbywerkstatt fehlen sollten.

Dazu gehören:

- Hammer

- Schraubenzieher (Kreuz und Schlitz)

- Zollstock

- Wasserwaage

- verschiedene Zangen

- Ring- und Inbusschlüssel verschiedener Größen

- Bohrmaschine

- verschiedene Sägen

- Feilen

- Schleifpapier

- Nägel, Schrauben, Dübel, Muttern

Statt diese Werkzeuge alle einzeln zu kaufen, kann es sinnvoll sein, in einen Werkzeugkoffer zu investieren. So hat man alle nötigen Instrumente beieinander und kann sie auch gut transportieren. Nichts ist frustrierender als ständig zurück in die Werkstatt gehen zu müssen, weil man doch nicht den richtigen Schraubenzieher gegriffen oder mal wieder den Zollstock vergessen hat.