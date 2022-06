Kinderzimmerideen für Mädchen

Ein Kinderzimmer einzurichten, ist keine leichte Aufgabe. Schließlich soll es voll und ganz auf die Ansprüche seines kleinen Bewohners zugeschnitten, aber dennoch so praktisch wie möglich gestaltet sein. Das Kind soll sich darin pudelwohl fühlen, eigene Ideen mit einbringen und sich kreativ entfalten können. Gleichzeitig steht Sicherheit natürlich an erster Stelle und für die meisten Eltern ist es auch nicht unwichtig, dass sich das Chaos einigermaßen gut in Schach halten lässt. Es soll der perfekte Ort geschaffen werden zum Lernen, Schlafen und Spielen. Natürlich haben Mädchen in der Regel eine andere Vorstellung vom perfekten Zimmer als Jungen. Die meisten Mädels lieben eine verspielte Einrichtung mit Blumen, Rüschen, Plüschtieren, Puppenhäusern, Kommoden, Schnörkeln, weichen Stoffen, niedlichen Details und jeder Menge Rosa. Die folgenden Tipps helfen bei der Einrichtung eines Mädchenzimmers.