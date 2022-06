Wohnen in Schwarz-Weiß: Accessoires Made in Germany

Die Welt in Schwarz-Weiß zu sehen ist ja eine eher negative Eigenschaft, die auf mangelnde Unterscheidungsfähigkeit hinweist. Wenn es aber um Inneneinrichtung geht, sehen wir gerne monochrom. Denn Stücke in Weiß und Schwarz sowie all den dazwischenliegenden Graustufen haben einige unbestreitbare Vorteile. Erstens kommen sie nie aus der Mode, unser Zuhause sieht also mit solchen Accessoires immer zeitgemäß und gleichzeitig zeitlos aus. Zweitens sind schwarz-weiße Stücke sehr vielseitig kombinierbar: Nahezu jede Farbe und jedes Muster passt dazu. Ein dritter und letzter Vorteil der Einrichtung in diesen unbunten Farben ist, dass sie zu jedem Einrichtungsstil passen: Der Shabby Chic sowie der Industrial-Stil und minimalistische Looks sind hauptsächlich in einer oder mehrerer dieser Farbabstufungen gehalten.

Wenn diese tollen Teile nun auch noch in Deutschland gefertigt wurden und so den höchsten Qualitätsstandards entsprechen, spricht doch eigentlich gar nichts mehr gegen schwarz-weiße Aussichten in den eigenen vier Wänden, oder?