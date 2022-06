Accessoires für den Kaffeeklatsch

Wer stundenlang in der Küche steht und geduldig die einzelnen Tortenschichten mit Cream Cheese Frosting verziert oder mit der Spritztülle bewaffnet die niedlichsten Cupcakes produziert, will diese seinen Gästen natürlich nicht auf einem schnöden Teller oder gar in der Tupperdose präsentieren. Die Torte von heute will angemessen in Szene gesetzt werden – da kommt uns diese erhöhte Platte in zuckersüßem Bonbonrosa gerade recht.