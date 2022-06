Tischdekoration – das Auge isst mit!

Egal, ob für Gäste oder die eigene Familie, Tischdeko hat einen schönen Effekt, bei dem das Essen und Beisammensein gleich viel mehr Spaß macht. Wer seinen Tisch liebevoll und mit Hingabe deckt, wird jedem der an der Tafel Platz nehmen darf, mit Herzlichkeit überzeugen. Als Gast haben wir das Gefühl, dass der Gastgeber sich Gedanken gemacht hat, wie er uns begeistern kann. Neben tollem Essen wird direkt für die richtige Stimmung gesorgt, die an einem netten Abend extrem wichtig ist. Doch was wären auch Geburtstage, Hochzeiten und Konfirmationen ohne eine angemessene Tischdekoration? Mit Sicherheit nur halb so schön! Mit wenigen Handgriffen kann die Tischdeko an ein Event angepasst werden. Kerzen, Blumen und anderer Tischschmuck trägt, genau wie die passende Musik, zur Atmosphäre bei. In diesem Artikel möchten wir euch mit ein paar Beispielen inspirieren, bei eurem nächsten gemütlichen Essen ruhig einmal auf die Tischdeko zu achten. Die Gäste werden begeistert sein!