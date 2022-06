Couchtische in ausgefallenen Designs

Jeder kennt ihn: Den günstigen, einfachen Couchtisch von Ikea – Lack. Wie viele Haushalte ihn in ihrem Mobiliar untergebracht haben, lässt sich nicht sagen, doch es sind sicher Millionen. Der Frankfurter Designer Julien Schaab will mit seinem Projekt Lack 2.0 ein bisschen Pep in das langweilige Design bringen. Dank eines innovativen, modernen Metallbeines kann das 08/15 Modell in ein tolles Designerstück umfunktioniert werden, dass in keinem Falle auf Ikea schließen lässt. Wer eigene tolle Ideen für einen Couchtisch hat, kann diese von einem unserer homify Experten umsetzen lassen.