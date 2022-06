Wohnen nach Sternzeichen: Waage

Wie bereits erwähnt, mag die Waage zwar Harmonie und Ruhe, denkt dabei aber auch gerne in unkonventionellen Bahnen und umgibt sich gerne mit schönen Dingen, die aus ganz unterschiedlichen Stilrichtungen, Epochen und Welten kommen. Scheinbare Gegensätze geschickt miteinander zu kombinieren und daraus ein stimmiges Ganzes zu kreieren, ist voll und ganz ihr Ding. Das gilt auch für die Möbel, mit denen sich Waage-Menschen gerne umgeben. Antikes gesellt sich bei ihnen zu Modernem, klassische Eleganz wird mit zeitgemäßem Style aufgepeppt, romantische Elemente bekommen geradlinige Designs an die Seite gestellt. Im Waage-Haus findet man also uralte Antiquitäten genauso wie hochmoderne Designerstücke oder Möbel-Klassiker – allerdings immer stimmig kombiniert und in Harmonie gebracht.