flatmate: Platzsparender Sekretär

Unser Wohnverhalten hat in den letzten Jahren eine drastische Veränderung durchlaufen. Abgesehen davon, dass immer mehr Menschen in die Stadt ziehen, gibt es auch weitaus mehr Single-Haushalte oder Wohngemeinschaften – alles Faktoren, die dazu führen, dass wir insgesamt weniger Platz zur Verfügung haben. Neben hohen Mieten ist das nun mal der Preis, den man für das urbane Leben zahlen muss. Kein Wunder, dass viele Leute deshalb nach platzsparenden Möbelstücke suchen. Wie also richtet man sich ein Nest ein, dass a) gemütlich ist, b) die gewünschten Funktionen erfüllt und c) dabei nicht allzu gequetscht aussieht? Michael Hilgers von designstudio iidee hat ein cleveres Produkt designt, dass all diese Ansprüche erfüllt: flatmate – der perfekte Mitbewohner!