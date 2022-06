Entspannung im Großstadtjungel: Luxus-Hochhaus in Mexiko-Stadt

Wer träumt nicht davon, den Abgasen und dem Lärm der Großstadt zu entkommen? Erst recht, wenn man in einer Megacity wie Mexiko-Stadt lebt. Wer nicht gleich aufs Land ziehen will, der ist mit einer Wohnung in einem Hochhauskomplex bestens beraten, vor allem wenn sich in dem Gebäude auch noch allerhand Erholungsmöglichkeiten wie Swimmingpools, Wellnesscenter und Fitnessclubs befinden. Unsere Experten von ARCO ARQUITECTURA CONTEMPORÁNEA realisierten mit dem SkyView Polanco einen Wohnkomplex in Mexiko-Stadt, der nicht nur eine sonnige Dachterrasse mit Panorama-Aussicht über die Stadt hat, sondern auch allerhand andere Annehmlichkeiten.

Dieses Wohnkonzept, in dem sich die Erholungszentren und andere Einrichtungen des öffentlichen Lebens in einem einzigen Gebäudekomplex befinden, machte übrigens der Stararchitekt Le Corbusier in den 1950er Jahren bekannt. Er baute in der südfranzösischen Stadt Marseille seine Cité Radieuse, einen Gebäudekomplex, der für Wohnen sowie Freizeitgestaltung vorgesehen war und einen Turnplatz, einen Pool, Gemeinschaftsräume sowie ein Solarium beherbergte.