Top 5 der Woche: Traumhäuser, Gärten und Kamine

Vor allem jetzt, wo der Herbst uns mit seiner stürmischen Hand fest im Griff hat und Weihnachten mit seinen bunten Lichtern und schönen Geschenken noch sehr weit weg scheint, träumen wir uns gerne in wärmere Gefilde oder mummeln uns zuhause ein. Kein Wunder also, dass sich diese Woche in unseren Top-Artikeln alles um Traumvillen im Süden und gemütliche Luxus-Häuser daheim drehte. Im kälteren Deutschland erholen wir uns in der gesunden Sauna und in entspannenden Home-Wellnesscentern von den Strapazen des Alltags, während wir von Traumvillen und tropischen Gärten im Süden schwärmen. Ob Sauna, Swimmingpool, Kaminfeuer, Teich oder Skihütte, unsere Top-5-Liste der Woche hat sie alle.

Aber lasst euch überraschen und seht selbst!