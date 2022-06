homify 360°: Luxusvilla vor Sardinien

In Deutschland hat uns der Herbst voll im Griff, aber es gibt Gegenden in Europa, in denen der Sommer immer ein bisschen länger dauert und die ungemütliche Zeit des Jahres wesentlich kürzer ausfällt. Wie wäre es also mit einem kleinen Ausflug nach Sardinien? Genauer gesagt geht es auf die Insel La Maddalena, die zu einer kleinen, Sardinien vorgelagerten Inselgruppe gehört. Hier finden wir eine Luxusvilla mit kristallklarem Pool, riesigen Fensterfronten und einem atemberaubenden Ausblick auf Natur, Meer und Vegetation. Klingt vielversprechend? Dann viel Spaß mit den Bildern.