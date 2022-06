Moderne Rattanmöbel

Zugegeben, der bräunliche Natur-Look, den viele Rattanmöbel zur Schau tragen, entspricht nun wirklich nicht jedermanns Geschmack. Aber wer sagt denn, dass Möbel aus Rattan automatisch braun sein müssen? Heutzutage gibt es sie in feurigem Rot und fröhlichem Mintgrün, in strahlendem Weiß und leuchtendem Gelb. So passen sie garantiert in jedes Wohnkonzept und bringen gleich noch jede Menge gute Laune mit.