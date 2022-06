Aus alt wird neu: Recycling mit Stil

Das Spiel mit der Zeit, mit Trends und Tradition, die Wiederaufbereitung längst vergessener Möbelstücke, das Erschaffen von Neuem aus Altem – die Werke aus dem Hause Rever-se sind etwas ganz Besonderes, denn sie werden nicht aus modernen Materialien hergestellt, sondern aus Elementen kreiert, die schon so einige Jahre, Jahrzehnte oder sogar Jahrhunderte auf dem Buckel haben – und uns so durch ihre ganz eigene Aura dessen, was mal gewesen ist, verzaubern. Hier werden verschollen geglaubte Schätze hervorgekramt und wieder in Szene gesetzt. Und doch bleibt nichts so, wie es war. So erhalten antike Schlüssel eine ganz neue Aufgabe, ein alter Schrank bekommt ein junges Gesicht und Gegensätze vereinen sich zu einem spannenden, überraschenden Gesamtkunstwerk.