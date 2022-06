Das Wohnzimmer in Braun gestalten und zeitlos im Trend bleiben

Dieses moderne braune Wohnzimmer ist Teil eines Vier-Zimmer-Appartments im hessischen Frankfurt am Main. Die harmonische Mischung aus Braun, Weiß und goldenen Akzenten fügt sich in diesem Raum in das Zusammenspiel mit dem Kamin zusammen. Der Raum ruft dank der warmen Farben ein heimeliges Gefühl hervor und an kalten Winterabenden bietet sich der Kamin perfekt zum Wärmen an. Mit kleinen Highlights in pastellfarbenen Tönen, wird der Raum perfekt inszeniert.