Der Romantikgarten

An der Frage, wie der perfekte Garten auszusehen hat, scheiden sich die Geister. Der eine steht auf ungezähmten Wildwuchs, der nächste auf akkurat getrimmte Hecken, der eine mag es gerne mediterran, der andere japanisch. Im Garten können wir unseren Vorlieben und Vorstellungen freien Lauf lassen und uns eine individuelle grüne Wohlfühloase schaffen. Wer mit dem puristischen Look unseres Designgartens nicht so viel anfangen konnte, kommt vielleicht heute auf seine Kosten, denn jetzt wird es verspielt und romantisch. Eine Idylle aus duftenden Rosen, üppigen Stauden und lauschigen Plätzchen – Vorhang auf für den Romantikgarten!