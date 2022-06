7 Tipps für ein gemütliches Kinderzimmer

Die Temperaturen sinken und die Tage werden spürbar kürzer, kälter und finsterer. Im Herbst wächst in uns wieder die Sehnsucht nach Geborgenheit und gemütlichen Stunden zuhause. Kuschelige, warme Plätze zum Wohlfühlen, Entspannen und Träumen stehen jetzt ganz oben auf unserem Wunschzettel. Gerade im Kinderzimmer soll es so heimelig und lauschig wie möglich zugehen. Wir haben euch sieben Tipps mitgebracht, wie ihr das Kinderzimmer eurer Kids so richtig gemütlich gestalten könnt.