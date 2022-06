homify 360°: Schwebendes Haus am Meer

Ein Haus, in dem wir von allen Fenstern aus das Meer und den weiten Horizont sehen können… Das ist für viele von uns ein Traum. Unsere Experten von Architects Show Co. LTD haben in Japan diesen Traum wahr werden lassen, mit ihrem Projekt “House of Horizon” – zu Deutsch: “Haus des Horizonts”.

Zwischen Küstenstraße und Felsen gelegen, fügt sich das strahlend weiße Haus einerseits organisch in die Umgebung ein und sticht andererseits doch hervor. Den Architekten war es besonders wichtig, keinen allzu starken Eingriff in die umliegende Natur vorzunehmen. Bauwerk und Umgebung sollten vielmehr harmonisieren. Anstatt vorher den Grund zu ebnen, wurde das natürliche Gefälle des Abhangs mit in den Gebäudeentwurf aufgenommen. Durch die Form und die Bauweise des Hauses erscheint es, als würde das Gebäude in der Luft schweben.