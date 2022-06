Coole Wanduhren

Mit dieser Wanduhr in Form einer Comic-Sprechblase behalten wir immer die Zeit im Auge und können uns ganz nebenbei über eine schöne Wanddeko in der Wohnung freuen. Übrigens: Rechts vom Ziffernblatt ist noch Platz für unsere eigenen Gedanken und Notizen in Form von Post-its, die wir dorthin kleben können und an die wir so beim Blick auf die Uhr stets erinnert werden.