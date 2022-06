Geometrisches Design

Formen haben in der Architektur eine extrem wichtige Bedeutung, betrachtet man nur berühmte Bauwerke wie das Guggenheim Museum in New York, die Oper von Sidney oder den Burj Al Arab in Dubai. Verschiedene Formen haben aber auch immer eine unterschiedliche Wirkung wie beispielsweise die italienische Spitzhütte Trullo beweist. Im Interior-Bereich sieht es ähnlich aus: Runde Spiegel, dreieckige Fenster oder Lampen in Quader-Form erzeugen ein ganz neues Wohnbild. Zeit für eine kleine Geometrie-Stunde: