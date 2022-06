Rustikale Holzmöbel

Wie würden wir uns eine moderne Interpretation eines klassischen Melkschemels vorstellen? Stabil und vor allem auch bequem sollte das Möbelstück sein und zugleich sehen wir dabei auch immer gleich eine Kuh vor unserem geistigen Auge. Und so ging es wohl auch dem Produktdesigner Pozsgai, obwohl seine erste Hocker-Kollektion eher von einem Rind inspiriert war: Denn Modell und auch Inspiration für seine Produktlinie mit Hockern war das Exemplar namens Angus. Die samtig weiche Oberfläche und die ausgestellten Beine seines zuerst entworfenen Hockers erinnerten den Handwerker nämlich an die Rinderrasse Black Angus.

Die Beine des Hockers werden aus geöltem Eichenholz gefertigt. Eine FSC-zertifizierte, mit organischen Farbstoffen durchgefärbte Holzfaserplatte bildet eine Sitzfläche von 42 x 29 cm. Die Farbe der Sitzfläche variiert von Schwarz über Grau bis hin zu einem Weißton. Auf Wunsch kann die Sitzfläche auch mit echtem Kuhfell ausgestattet werden.

Die Hocker kommen gänzlich ohne Klebstoff und Schrauben aus, denn nach dem Zusammenbau nimmt das Holz über die Luft Feuchtigkeit auf und vergrößert dadurch sein Volumen. Durch diese Kalkulation hält schließlich jedes Stück Holz dort, wo es halten soll.