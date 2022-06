Geometrische Wohnaccessoires

Egal ob im Kinder- oder Arbeitszimmer, dieses Regal sieht einfach immer gut aus. Die rechteckigen Regalelemente sind in den verschiedensten Blau- und Grüntönen gehalten und können beliebig angeordnet werden. So erzielen wir in jedem Zimmer einen individuellen Effekt.

Dazu passen vor allem monochrome Accessoires in Schwarz oder Weiß. Für den absoluten Farb-Kick lassen sich jedoch natürlich auch weitere Regenbogentöne dazu kombinieren.