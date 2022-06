Ein Bauernhaus erwacht zu neuem Leben

Wow! Kaum zu glauben, dass es sich hierbei tatsächlich um ein und dasselbe Haus handelt, oder? Hier hat sich so einiges verändert. Das Dach wurde komplett neu gemacht, Fenster und Türen ausgetauscht, die Wände mit einer zeitgemäßen Dämmung versehen und mit seinem frischen, strahlend weißen Anstrich und den hellblauen Akzenten erstrahlt das Gebäude in neuem Glanz. Auch die Raumaufteilung wurde verändert. Wo einst die dunkle Schuppentür war, öffnet sich jetzt ein großes Fenster der Umgebung, denn auch dieser vorher leerstehende Bereich im Erdgeschoss ist jetzt Teil des Wohnhauses, das so eine raffinierte Wohnraumerweiterung erfuhr.