Wohnen im Prenzlauer Berg

In der Küche ist ein gefliester Boden oft die beste Wahl, lässt er sich doch leicht reinigen und so hygienisch sauber halten. Da die Kücheninsel offen gestaltet wurde, ergibt sich am Boden ein Materialmix aus Holz und Fliese, der gekonnt von Paulusch in Szene gesetzt wurde. Die Küche ist ansonsten eher minimalistisch-weiß eingerichtet, mit kleineren Akzenten in Naturmaterialien wie Holz. So entsteht ein schnörkelloses, stylishes Gesamtbild. Durch die Positionierung der Küche mitten im Raum kann der Koch sich zudem gleichzeitig um seine Gäste kümmern.