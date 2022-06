Deko Türkis: Traumhafte Ideen für mehr Farbe

Euer Wohnzimmer ist der Ort, an dem ihr euch am meisten aufhaltet. Nehmt euch die Zeit und überlegt euch, wie ihr diesen Raum schön dekorieren könnt. Hier wollt ihr euch erholen und entspannen, auftanken – was gibt es da Schöneres, als mit einer frischen Farbe wie Türkis den Raum aufzuhellen? Ihr habt im Wohnzimmer verschiedene Möglichkeiten. Sind die Wände und Möbel eher hell und dezent gehalten, könnt ihr mit türkisen Accessoires für mehr Farbe und Auflockerung sorgen. Wie wäre es zum Beispiel mit Kissen in verschiedenen Türkistönen? Auch türkise Vorhänge oder zumindest mit türkisem Muster schaffen schöne Akzente. Ihr könnt euch aber auch für einen Einrichtungsgegenstand in Türkis entscheiden. Such euch einen Sessel oder Hocker aus, der zu euren restlichen Möbeln passt, und schafft so eine Farbinsel zum Entspannen. Lasst euch von unseren Experten inspirieren!