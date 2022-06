Wie finanziere ich ein Haus?

Ein Darlehen ist, einfach gesagt, eine Geldsumme, die eine Bank einem für eine bestimmte Zeit leiht. Wenn ihr euch für ein Darlehen entscheidet, so seid ihr verpflichtet, den geliehenen Betrag zurückzuzahlen plus die dafür anfallenden Zinsen. Schließlich leiht die Bank nicht einfach so Geld. Dabei können die Zinsen langfristig festgeschrieben werden, was den Vorteil hat, dass die monatliche Belastung fest kalkulierbar bleibt. Generell gilt aber: je länger die Zinsbindung, desto höher der Zinssatz.

Dabei wird ein Darlehen häufig mit einem Kredit gleichgesetzt, was von der Grundsache her stimmt, sie sich aber doch unterscheiden. Während ein Kredit nämlich mit einer geringeren Summe und Laufzeit verbunden ist , werden Geldanleihen einer höheren Summe und längeren Laufzeit als Darlehen bezeichnet. Bei einer Baufinanzierung, die sich also meist über mehrere Jahre, wenn nicht sogar Jahrzehnte hinzieht, handelt es sich also um ein Darlehen. Tipp: Solltet ihr euch für die Baufinanzierung ein Darlehen geben lassen, so lasst euch von eurer Bank einen langfristigen Finanzierungsplan erstellen. Dieser bietet euch eine gute Übersicht über die in den Jahren anstehenden Kosten.