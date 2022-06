Clevere Möbel für kleine Wohnzimmer

Auch was den Wohnzimmertisch oder Beistelltische angeht, ist es empfehlenswert, sich in kleinen Räumen für kleine Modelle zu entscheiden. Dieser Tisch hier steht ganz oben auf unserer Hitliste der platzsparenden, coolen Möbelstücke, denn er ist herrlich platzsparend, bietet dabei aber genug Ablagefläche für die Kaffeetasse, das Rotweinglas oder eine Schale Knabbereien, während wir Magazine und Bücher oder auch unser Tablet oder anderen Krimskrams in den einzelnen Ebenen des Tisches verstauen können. Das ist nicht nur super praktisch, sondern sieht noch dazu echt stylish aus.