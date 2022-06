Schöner Wohnen mit Küchen, die begeistern!

Besonders in den frühen Morgenstunden haben wenige Menschen die Zeit für ein ausgiebiges Frühstück. Stylishe Barhocker in der Küche sehen in diesem Zusammenhang nicht nur gut aus, sondern unterstreichen zudem den Willen, den „schöner wohnen“-Gedanken auch in die Küche zu ziehen. Egal, ob im Rahmen eines kurzen Snacks zwischendurch oder bei einer Party als Cocktailbar: in der Höhe verstellbare Hocker passen sich den Bedürfnissen der Nutzer an und sorgen –auch in unbenutztem Zustand- für eine moderne und ansprechende Optik. Selbstverständlich wirken die besonderen Sitzgelegenheiten vor allem dann optimal wenn sie in farblicher Hinsicht an den Rest der Einrichtung angepasst werden.