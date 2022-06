Terrassenhäuser in traumhafter Lage

Hier sehen wir die Südseite der Häuser, die sich in diese Richtung terrassenartig abstufen und sich auf diese Weise mit dem angrenzenden Grünraum des Klosterbergegartens verzahnen. So fließt die Bebauung in Form, Ausrichtung und Materialität harmonisch in die Landschaft über. Die Wohnräume, die sich nach Süden hin öffnen, verfügen über jeweils private Terrassen und Gründächer. Es ergibt sich ein attraktiver Wohnraum mitten in der Stadt mit freier Sicht und kurzen Wegen ins Grüne.