Welche Dachform für mein Haus?

Wer heutzutage baut, der plant sein Haus in der Regel mit einem Flachdach. Die Geschichte dieser Dachform ist erstaunlich alt und beginnt nicht, wie viele meinen werden in den 1920er-Jahren, sondern war bereits in der Antike bekannt. So bauten die Griechen ihre Gebäude, wie etwa die Tempel, mit einem flachen Dach. Die Erklärung für die Dachform ist erstaunlich leicht. Eine ebene Fläche bedeutete geringe bauliche Anstrengungen und somit eine schnelle und kostengünstige Lösung vorallem in warmen Ländern, in denen es wenig regnet. Als in den 1960er-Jahren der Bungalow mit Flachdach in Deutschland zu einem Trend wurde, wiesen die Gebäude jedoch eine Schwachstelle auf: sie waren in vielen Fällen undicht. Dieser Mangel beschädigte den Ruf der Dächer enorm. Inzwischen hat sich das Image der Flachdächer extrem gewandelt. Nicht zuletzt, weil die Technik extreme Fortschritte gemacht und sich die wasserdichte Dachabdichtung der Fläche verbessert hat. Die Entwässerung eines Flachdaches geschieht über mehrere Stellen, die entweder extern oder über ein internes Rohr abgeleitet wird.