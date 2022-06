Wohnen wie Gott in Frankreich: Einrichtung à la Provence

Der Einrichtungsstil der Provence ist ländlich, rustikal und natürlich. Wer sein Zuhause in diesem Look einrichten möchte, sollte also auf entsprechende Möbel und Materialien setzen. Grober Putz, rustikale Fliesen- oder Holzböden. lichtdurchflutete Räume und alte Holzmöbel sind unverzichtbare Elemente dieses Wohnstils. Vintage-Stühle, antike Kommoden und Sekretäre, massive Holztische, an denen Freunde und Familie Platz finden und generell Möbel, die eine Geschichte erzählen – all dies passt wunderbar zum rustikalen Look der Provence.