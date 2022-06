12 Ideen für ein Designer Bad mit Wellnessfaktor

Neben einem großen Wohnbereich, einem schönen Schlafzimmer und einer funktionalen Küche bleibt für ein großes Badezimmer meist kein Platz mehr. Bewohner einer Altbauwohnung beklagen sich oftmals über eine Dusche in der Küche oder eine Toilette in der man sich nicht mal umdrehen kann. Da wir jedoch täglich viel Zeit in unserem Badezimmer verbringen und gelegentlich ein wohltuendes Schaumbad nehmen wollen, sollte auch das Bad ein Ort sein, an dem wir uns wohlfühlen und entspannen können. Aus diesem Grund wurde ein neuer Trend gesetzt: Ein großes Designer Bad. In einem großen Designer Bad macht das Zähneputzen Spaß, die Dusche wird zu einem Erlebnis und das Baden zum Höhepunkt des Tages. Harmonische Farben und Materialien sowie eine moderne Sanitärausstattung können in einem Badezimmer wahre Wunder bewirken. Wer ein neues Haus plant, darf gerne etwas mehr Platz für die Wellnessoase einplanen. Alle anderen können beruhigt sein: Auch ein kleines Designer Bad kann wunderschön sein und die richtige Wirkung erzielen. Um euch zu inspirieren, wollen wir euch in diesem Artikel ein paar gelungene Designer Bäder vorstellen.