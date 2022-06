7 Gründe, warum du jetzt in den USA sein solltest

Ein Haus am See! Davon träumt nicht nur Peter Fox. Vermutlich hätten nur die wenigsten von uns etwas einzuwenden gegen ein schnuckeliges Wochenendhäuschen mit gigantischem Blick auf das Wasser. Die Kunden unserer amerikanischen Experten von Uptic Studios haben sich genau diesen Traum erfüllt – mit einem grandiosen Ferienhaus am Lake Coeur d'Alene in Idaho. Wir haben dir sieben Fotos zu diesem traumhaften Projekt mitgebracht - und somit sieben Gründe für eine Reise in den Nordwesten der USA. Wir sind schon mal Koffer packen…