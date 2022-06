homify 360°: Chalet in Kitzbühel

Kamine sind in einem Chalet so unverzichtbar wie weiße Leinen-Bettlaken in einem Strandhaus. Mit seiner großen Sofalandschaft, dem warmen Licht und den Geweihen an der Wand ist dieser offene Kaminbereich der perfekte Ausklang eines langen Skitages. Das Sofalandschaft besteht aus fünf verschiedene Brauntönen, Materialien wie Cord, Samt oder Flanell bieten nicht nur dem Auge, sondern auch der haptischen Wahrnehmung Abwechslung. Ein weiteres Highlight: Der Stuhl Favela von Fernando und Humerto Campana, ein Designerstück aus Holzscheiten.