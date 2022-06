Wie kann ein kleiner Garten modern gestaltet werden?

Auch ein vergleichsweise kleiner Garten eignet sich hervorragend, um an manchen Stellen von Wegen durchbrochen zu werden. Wer sich in diesem Zusammenhang für eine farbliche Alternative zum klassischen Schotterweg interessiert, sollte auf Konstruktionen aus Naturstein zurückgreifen. Diese sind in der heutigen Zeit in zahlreichen Farbvarianten erhältlich und lassen sich problemlos an die Gegebenheiten im Garten anpassen. Egal, ob in Form von klassischen Mustern oder in lediglich einer einzigen Farbe: ein Weg, der auf Basis von Natursteinarbeiten angelegt wurde, macht den Weg durch den Garten zu einem echten Erlebnis und ist definitiv nicht nur für die Verwendung in größeren Anlagen geeignet.