So kann man Schuhe schön aufbewahren

Eine etwas andere Variante, Schuhe schön aufzubewahren, bietet der Schuhschrank. Der Name verrät es: Schränke haben Türen und diese können hinter sich so einiges verbergen. Klarer Vorteil ist also, dass Schuhe in einem Schuhschrank nicht sichtbar sind und somit ganz leicht aus dem Blickfeld geräumt werden können. Das ist ideal für alle, die einen cleanen Look bevorzugen und nicht ständig ihre Schuhe vor Augen haben wollen. Denn mal ehrlich – nicht jeder Schuh ist vorzeigbar. Denkt nur an die ollen Gartenbotten, die ausgetretenen Turnschuhe oder die alten Badelatschen. Die will man zwar nicht wegschmeißen, aber dann doch lieber im Schuhschrank verschwinden lassen, anstatt sie sämtlichem Besuch zu präsentieren. Ähnlich wie ein Schuhregal gibt es auch den Schuhschrank in klein und groß, breit und schmal, niedrig und hoch. Türen haben sie aber alle, sodass sich ein eventuelles Schuhchaos schnell verbergen lässt. Weitere Pluspunkte sind, dass sich Schuhschränke dank vieler verschiedener Designs ebenso leicht in die vorhandene Einrichtung einfügen und für ein stimmiges Gesamtbild ohne Schuhwirrwarr sorgen und dass sie die geliebten Schuhe vor Staub und Haustieren schützen.