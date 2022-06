Ein Haus aus den 80ern mit modernem Charme

In Österreich standen unsere Wiener Experten von Hummelbrunner Architektur Einrichtung vor der Aufgabe, für ihre Kunden ein 500 qm großes Einfamilienhaus aus den 80er Jahren zu modernisieren. Die fünfköpfige Bauherrenfamilie wohnte während der Umbauphase noch in Singapur und fühlte sich in dem neuen Heim vom ersten Tag an zu Hause. Unsere Experten übernahmen bei diesem Projekt nicht nur die Planung und Bauabwicklung sowie die thermische und technische Sanierung des Hauses, sondern auch die Planung und Komplettlieferung der gesamten Einrichtung. Wir zeigen euch das beeindruckende Ergebnis.