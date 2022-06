Ideen für Wohnen und Garten, die du unbedingt ausprobieren solltest

Das ländliche Einfamilienhaus in Mühlheim, dass in den 40er Jahren gebaut wurde, erstrahlt knapp 60 Jahre später in neuem Glanz. Die aufwendige Renovierungsarbeiten haben sich gelohnt: Das moderne Haus gewinnt durch große Fenster an Helligkeit und wird durch Solarzellen mit nachhaltigem Strom versorgt. Doch auch der Garten kann sich sehen lassen. Die Besitzer haben sich für einen pflegeleichten Steingarten ohne viel Schnickschnak entschieden. Dieser passt ideal zum Stil des Hauses und verbindet Wohnen und Garten auf eine moderne Weise.