Poolüberdachungen nach Maß

Die Zeiten, in denen wir gemütliche Runden im Pool drehen und uns danach auf die Sonnenliege fallen lassen, sind eindeutig vorbei – doch die Pflege unseres Pools dürfen wir deshalb auf keinen Fall vernachlässigen. Damit unser gutes Stück auch schadenfrei über den Winter kommt, ist eine Überdachung ideal: Sie schützt das Poolwasser vor Verschmutzungen, speichert die Wärme und sichert den Bereich zudem auch für Kinder und Haustiere.

Warum eine Poolüberdachung auch im Sommer sinnvoll ist? Selbst an bewölkten Tagen erwärmt die Sonneneinstrahlung die Luft unter der Überdachung und damit auch die Wassertemperatur. Zudem kann sich das Wasser auch in der Nacht nicht so stark abkühlen und die Wassertemperatur ist im Durchschnitt sechs bis acht Grad höher als ohne Überdachung – perfekt zum Energiesparen!

Unsere Experten von Alutherm Deutschland haben sich neben hochwertigen Schwimmbädern und Pools auch auf deren Überdachungen spezialisiert. Ob mit oder ohne Schienen, rund oder eckig, klein oder groß – jede Überdachung wird zentimetergenau für den Kunden angefertigt.

Seht euch die Vielfalt der Poolüberdachungen an und sichert euch einen Spezialrabatt von 10% auf den Warenwert, wenn ihr noch bis zum 20.12. eines der Modelle von Alutherm Deutschland bestellt. So könnt ihr dann schon im nächsten Frühjahr von den Vorteilen einer Poolüberdachung profitieren. Die Lieferung und Montage jeder Überdachung erfolgt frei Haus.