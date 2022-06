Luxuriöse Ledersofas und Ledersessel

Diese Garnitur aus Sofa und Sesseln wurde in den 30er Jahren aus Walnussholz und rotem Leder gefertigt und bringt so authentischen Retro-Charme in die Wohnung. Für alle, die herkömmliche Klassiker zu langweilig finden und sich an modernem Minimalismus längst satt gesehen haben, ist dieser coole Art Deco Style vielleicht genau das Richtige.

