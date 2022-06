Moderne Wohnung in Grau

Zugegeben, der Bewohner dieses Wohnzimmers scheint eine Schwäche für die Farbe Grau zu haben. Denn diese zieht sich durch den gesamten Raum und ist in allen unterschiedlichen Abstufungen verwendet worden. Da Grau zu den kalten Tönen gehört, ist es dringend empfehlenswert mit natürlichen Materialen dem negativen Farbeffekt entgegen zu wirken. Deutlich wird das in dem einladenden Ecksofa, welches durch die weichen Kissen und den Baumwollstoff besonders gemütlich wirkt. Enorm viel Natürlichkeit verschafft der Couchtisch: Dieser ist aus einem massigen Baumstamm gefertigt und weist an den Seiten die natürlich gewachsene Struktur einer Baumrinde auf. Die Oberfläche wurde glatt poliert und gewachst, durch diese Arbeitsschritte rückt die feine und individuelle Maserung jedes Holzes in den Vordergrund. Auch im Essbereich findet sich der Rohstoff Holz in der Möblierung wieder und erzeugt trotz der grauen Farbe eine heimelige Atmosphäre. Über der Tafel sorgen vier in einer Linie montierten trichterförmigen Leuchten für ein optimale Ausleuchtung der Essplatzes.