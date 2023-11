5 Gründe, warum ihr auf eine Badewanne verzichten solltet

Die Entscheidung zwischen einer Dusche und einer Badewanne hängt von persönlichen Vorlieben, Bedürfnissen und Umständen ab. In diesem Ideenbuch beleuchten unsere Interior Designer ein paar Faktoren, die euch bei der Entscheidung helfen können. Aber beim Betrachten der Gründe wird klar: Eine Badewanne bietet die Möglichkeit, sich in warmem Wasser einzutauchen und zu entspannen. Das warme Wasser kann helfen, Stress abzubauen und die Muskeln zu entspannen. Ein Bad ermöglicht es zudem, den gesamten Körper einzutauchen und gründlich zu reinigen. Dies kann besonders nützlich sein, wenn ihr Schmutz oder Schweiß nach einem anstrengenden Tag entfernen möchtet. Eine Badewanne kann therapeutische Vorteile bieten, insbesondere bei bestimmten gesundheitlichen Bedingungen wie Muskelverspannungen, Arthritis oder Rückenschmerzen. Das warme Wasser und die Auftriebskraft können zur Linderung von Schmerzen und zur Förderung der Durchblutung beitragen. Außerdem bietet eine Badewanne einen privaten Raum, in dem ihr euch zurückziehen und Zeit für sich selbst nehmen könnt. Eine schön gestaltete Badewanne kann das Badezimmer optisch aufwerten und eine luxuriöse Atmosphäre schaffen. Sie kann ein Blickfang sein und dem Raum einen Hauch von Eleganz verleihen. Letztendlich hängt die Entscheidung für oder gegen eine Badewanne von persönlichen Vorlieben, Bedürfnissen und Umständen ab. Schauen wir uns aber in diesem Artikel an, was gegen eine Badewanne spricht. Wer mehr über eine moderne Badezimmergestaltung erfahren möchte, liest z. B. hier weiter: 7 Ideen, wie du ein fensterloses Bad heller gestalten kannst.