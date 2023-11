Tolle Teppiche für jeden Wohnraum und Einrichtungsstil

Die New Vintage Collection verleiht jeder Wohnumgebung mit ihrem coolen Used-Look einen ganz besonderen Charme. Die Teppiche werden in der Türkei mit dem Power-Loomed-Verfahren hergestellt und bestehen aus einer Mischung aus 70 % Polypropylen und 30 % Polyester. Die Kollektion umfasst eine Vielzahl von Designs, Mustern, Farben, Größen und Formaten. Ein Beispiel ist dieses Modell in Hellblau- und Grautönen mit den Maßen 236 x 305 cm. Der Teppich ist nicht nur ein Blickfang, sondern auch strapazierfähig und pflegeleicht. Er eignet sich perfekt für Wohnzimmer, Schlafzimmer oder auch den Flur. Mit seinem Vintage-Look verleiht er jedem Raum eine gemütliche und nostalgische Atmosphäre. Egal, ob im modernen oder im klassischen Einrichtungsstil, dieser Teppich passt sich jedem Ambiente an und setzt stilvolle Akzente. Die New Vintage Collection ist die perfekte Wahl für alle, die auf der Suche nach einem einzigartigen Teppich sind, der das gewisse Etwas in ihre Wohnumgebung bringt.