Beleuchtung mit dem gewissen Etwas: eindrucksvolle Galerieleuchte für Wow-Effekte

Die Anzahl der Ringe und Glasleuchten wurde bei diesem Modell initial vordefiniert, kann aber auf Wunsch von euch individuell angepasst werden. Alle Leuchten an der s.luce Galaxy sind dimmbar und passen sich so gezielt jeder gewünschten Lichtstimmung an. Die satinierte Acryl-Blenden der s.luce Ringe sorgen in jeder Situation für eine gleichmäßige und sanfte Lichtverteilung. Die filigranen Leuchtkörper hängen an stufenlos höhenverstellbaren und extralangen Stahlseilen wie schwerelos von der Decke und sorgen für ein Gefühl von eleganter Leichtigkeit. Hier bekommt ihr Schönheit und Individualität gepaart mit modernster Technik.