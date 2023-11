Autarkes Leben: Diese Optionen sind im dichtbesiedelten Europa wirklich möglich

Viele moderne Selbstversorger können gigantische Grundstücke vorweisen. In Europa ist es nicht ganz einfach, ein Grundstück in dieser Größenordnung zu finden. Doch das ist auch nicht zwingend notwendig, um dich und deine Familie unabhängig zu machen. In der Praxis kann bereits ein halber Hektar, 5.000 Quadratmeter, genügen – solche Grundstücke gibt es nicht nur in ländlichen Kommunen zuhauf.

Dadurch ist es vollkommen realistisch möglich, in Deutschland ähnlich umfassend autark und unabhängig zu leben wie Blockhütten- und Farmbesitzer in den Weiten Nordamerikas. Lediglich die regulatorischen Vorgaben sind hierzulande stärker ausgeprägt. Allerdings lässt sich für beinahe alles eine Genehmigung oder Lizenz bekommen, selbst als Privatperson.

Tatsächlich haben wir in Deutschland sogar einen Vorteil: Wenn es mit der Autarkie einmal hapert, sind die zivilisatorischen Alternativen ein gutes Stück näher als in ländlicheren Gegenden, wo man unter Umständen eine halbe Stunde fahren muss, um die nächste öffentliche Straße zu erreichen.