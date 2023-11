Nutzt die Kraft der Sonne mit einer Solaranlage auf eurem Gartenhaus

Wer mit einer Solaranlage für sein Gartenhaus liebäugelt, der steht natürlich vor der Frage, wie sich Strombedarf und Leistung der Anlage zueinander verhalten. Als Faustregel für die Berechnung der Leistung im Verhältnis zur benötigten Dachfläche könnt ihr rechnen, dass ihr pro 100 Watt Leistung etwa 120 x 55 geneigte Dachfläche benötigt. Für die Planung listet ihr am besten sämtliche Geräte auf, die ihr in eurem Gartenhaus nutzen möchtet. So könnt ihr anhand der Herstellerangaben den jeweiligen Stromverbrauch ermitteln. Wenn ihr diese dann entsprechend aufaddiert, erhaltet ihr die Gesamtmenge und den Gesamtverbrauch, der mit eurer Solaranlage abgedeckt werden sollte. Experten empfehlen allerdings, die Solaranlage möglichst ein Drittel größer zu planen, um auch an trüben Tagen auf der sicheren Seite zu sein.